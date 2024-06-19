



Власти Волгограда готовятся к коммерциализации парковок в центральной части города. Как сообщает ИА «Высота 102», до 1 сентября 2024 года платные места для автомобилей должны быть обустроены сразу на восьми улицах областного центра. Накануне мэрия объявила о поиске подрядчика для производства подготовительных работ.

Согласно проектно-сметной документации, платные парковки появятся:

на ул. им. Володарского от пересечения с ул. им. Маршала Чуйкова до пересечения с пр. им. В.И. Ленина (четная и нечетная стороны);

на ул. Комсомольская от пересечения с ул. Советской до пересечения с ул. Маршала Чуйкова (четная и нечетная стороны);

на ул. Краснознаменская в границах от пересечения с местным проездом наб. 62-й Армии до пересечения с ул. им. маршала Чуйкова (четная и нечетная стороны);

на наб. 62-й Армии проезд в границах от пересечения с ул. Краснознаменской до пересечения с ул. Ленина, включая парковку на площадке у памятника Хользунову;

в пер. им. Воровского в границах от пересечения с ул. Советской до пересечения с ул. Маршала Чуйкова, включая парковку у северного фасада театра «Музкомедия»;

на ул. им. Маршала Чуйкова от пересечения с ул. Краснознаменской до пересечения с ул. Комсомольской, включая проезд вдоль южной стены театра «Музкомедия»;

на ул. Ленина от пересечения с пр. им. В. И. Ленина до пересечения с наб. 62-й Армии (четная и нечетная стороны);

на ул. Советская от пересечения с ул. Краснознаменской до пересечения с ул. Комсомольской (четная и нечетная стороны).

Компании, отобранной по итогу электронного аукциона, предстоит выполнить демонтаж нанесённой ранее разметки и дорожных знаков, а также обеспечить установку и нанесение новых, учитывающих предстоящие нововведения. Кроме того, на отдельных парковках запланировано восстановление асфальтового покрытия и бордюров.

На эти цели из бюджета выделено 14,3 млн рублей.

Отметим, первые платные парковочные места появились в Волгограде в 2023 году на привокзальной площади, а также на ул. Коммунистической. При этом платный режим фактически заработал здесь лишь в мае 2024 года. Несколько недель назад городские власти объявили о поиске подрядной организации, готовой обеспечить автоматизированный мониторинг и фиксацию нарушений режима платных парковок у городского вокзала в течение двух месяцев. Тогда стоимость работ властями была оценена в баснословные 19 млн рублей.