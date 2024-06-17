На ГЭС столкнулись маршрутка №160 с пассажирами и легковушка





На месте дорожно-транспортного происшествия на Волжской ГЭС сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. По уточненной информации, утром 17 июня на выезде из города Волжского столкнулись маршрутное такси №160 и «ВАЗ-2106». Есть пострадавшие.

По сообщению очевидцев, в маршрутке в момент столкновения с легковушкой находились пассажиры. Травмы, предположительно, получили пассажир легкового автомобиля и пассажир маршрутного такси.

Напомним, в результате ДТП на везде на Волжскую ГЭС со стороны Волжского образовался двухкилометровый транспортный затор.

Фото: Волгоград на колесах / t.me