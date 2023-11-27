Горевшую и тонувшую общагу в Волгограде отключили от света

- По предварительной информации, было короткое замыкание. Приехала аварийная бригада и отключила свет во всем доме. Мы надеялись, что электричество подключат на следующий день, но напрасно. А у нас тут живут 150 семей, - говорят горожане.
Жители бывшего общежития сегодня собирали детей в школы при свечках. У многих сели сотовые телефоны, даже фонарики не включишь, а зарядить их негде. Люди несут и материальные убытки.
- Холодильники все потекли, продукты портятся, - жалуются горожане.
По словам обитателей общежития, накануне приезжали сотрудники управляющей компании «Газ-Сервис», однако не стали ничего делать.
- Сказали, что надо ждать, когда все просохнет. Но это, наверное, не раньше лета случится, у нас же тут потолки все дырявые, - констатируют волгоградцы. – Так эти потолки никто и не ремонтировал! Там такие дыры, как от осколков!
- Нужно подождать, когда подсохнет, - пояснили в управляющей компании.
Однако в компании затруднились ответить, сколько на это понадобится времени.
В общежитии на улице Чебышева, 36 уже несколько раз происходили различного вида катастрофы. В 2015 году здесь произошел пожар – жильцов пришлось эвакуировать. Лишь чудом никто не пострадал. В декабре 2022 года рядом с жилым зданием прорвало канализацию – сточные воды затопили подвал.