Общество

Горевшую и тонувшую общагу в Волгограде отключили от света

Общество 27.11.2023 19:19
0
27.11.2023 19:19


В Волгограде обитатели пятиэтажного дома второй день выживают без света. Как рассказали V102.RU волгоградцы, проживающие в бывшем общежитии чулочно-трикотажной фабрики на улице Чебышева, 36 в Советском районе, электричество в пятиэтажке пропало в полночь в субботу.
- По предварительной информации, было короткое замыкание. Приехала аварийная бригада и отключила свет во всем доме. Мы надеялись, что электричество подключат на следующий день, но напрасно. А у нас тут живут 150 семей, - говорят горожане.
Жители бывшего общежития сегодня собирали детей в школы при свечках. У многих сели сотовые телефоны, даже фонарики не включишь,  а зарядить их негде. Люди несут и материальные убытки.
- Холодильники все потекли, продукты портятся, - жалуются горожане.
По словам обитателей общежития, накануне приезжали сотрудники управляющей компании «Газ-Сервис», однако не стали ничего делать.
- Сказали, что надо ждать, когда все просохнет. Но это, наверное, не раньше лета случится, у нас же тут потолки все дырявые, - констатируют волгоградцы. – Так эти потолки никто и не ремонтировал! Там такие дыры, как от осколков!

В УК «Газ-Сервис» корреспонденту V102.RU подтвердили, что электрики не могут включить ресурс  из-за мокрых стен и конструкций.
- Нужно подождать, когда подсохнет, - пояснили в управляющей компании.
Однако в компании  затруднились ответить, сколько на это понадобится времени.
В общежитии на улице Чебышева, 36 уже несколько раз происходили различного вида катастрофы. В 2015 году здесь произошел пожар – жильцов пришлось эвакуировать. Лишь чудом никто не пострадал. В декабре 2022 года рядом с жилым зданием прорвало канализацию – сточные воды затопили подвал.  

В феврале 2023 года в общежитии также случился очередной коммунальный потоп - вода текла через все этажи. Ситуацию с проклятым домом в связи с аварийным состоянием сетей обсуждали в этом году  и в региональном отделении ОНФ, однако с той поря ничего не изменилось. 
Фото читателей V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.11.2023 20:48
Общество 27.11.2023 20:48
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2023 18:02
Общество 27.11.2023 18:02
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.11.2023 17:45
Общество 27.11.2023 17:45
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2023 17:25
Общество 27.11.2023 17:25
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2023 16:47
Общество 27.11.2023 16:47
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2023 16:01
Общество 27.11.2023 16:01
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2023 15:50
Общество 27.11.2023 15:50
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2023 13:43
Общество 27.11.2023 13:43
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2023 13:29
Общество 27.11.2023 13:29
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2023 12:09
Общество 27.11.2023 12:09
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2023 11:41
Общество 27.11.2023 11:41
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2023 10:29
Общество 27.11.2023 10:29
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2023 09:34
Общество 27.11.2023 09:34
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.11.2023 09:31
Общество 27.11.2023 09:31
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2023 08:01
Общество 27.11.2023 08:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:48
Электричку Волжский-Волгоград отменят 4,5 и 6 декабряСмотреть фотографии
20:28
Владимир Путин приостановил индексацию зарплат госслужащих до 2025 годаСмотреть фотографии
19:46
В Волгограде «позеленел» Астраханский мостСмотреть фотографии
19:19
Горевшую и тонувшую общагу в Волгограде отключили от светаСмотреть фотографии
18:02
В Волгограде запустили акцию «Дорогу мусоровозу»Смотреть фотографии
17:45
С ФПСС в Волгоградской области взыскали 170 тыс.рублей на ребенка военнослужащегоСмотреть фотографии
17:25
Заместителя главного пристава из Кургана направили на службу в ВолгоградСмотреть фотографии
16:47
На СВО погиб мобилизованный сотрудник УФСИН из УрюпинскаСмотреть фотографии
16:01
В Волгограде заменили канализационный трубопровод на 5-метровой глубинеСмотреть фотографии
15:50
«Довели до паники»: город в Волгоградской области готовят к длительному отключению водыСмотреть фотографии
15:11
Как в Москве. После реконструкции манеж ВГАФК изменился до неузнаваемости - фоторепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
14:33
Волгоградский «Спартак» подтвердил лидерство после победы в АстраханиСмотреть фотографии
13:43
Поезд из Адлера в Саратов прибудет в Волгоград с 6-часовым опозданиемСмотреть фотографии
13:29
Над дорогами Волгоградской области хотят запустить дроны «Шмель»Смотреть фотографии
12:45
В Волгограде возбудили дело о взятке в 5 миллионов рублейСмотреть фотографии
12:09
Волгоградцам дали 850 миллионов на оплату ЖКХСмотреть фотографии
11:41
Бочаров дал семь поручений в связи с наступлением календарной зимыСмотреть фотографии
11:15
Трое жителей Волгоградской области пострадали в массовом ДТП под РязаньюСмотреть фотографии
10:29
Московская фирма организует фуршеты для Волгоградской облдумы за 900 тысячСмотреть фотографии
10:00
Водителя грузовика осудят за смертельный маневр в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:34
В Волгограде поступил в продажу инновационный кроссовер JAECOO J7 с приятным бонусомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:31
Первые призывники из Волгограда отправились на воинскую службуСмотреть фотографии
09:07
Цены на говядину в Волгоградской области могут превысить 500 рублей за кгСмотреть фотографии
08:44
Волгоградцы могут накопить миллион за 12,3 годаСмотреть фотографии
08:26
Из-за стихии в Сочи задерживаются поезда в ВолгоградСмотреть фотографии
08:01
Выборы главы Моисеевского сельского поселения выиграла самовыдвиженецСмотреть фотографии
22:35
Ждем победы и возвращения. В Волгограде завершился кинофестиваль «RT.Док: Время героев»Смотреть фотографии
20:00
Миссия выполнима? Том Круз помогает Украине «разводить» россиянСмотреть фотографии
19:54
Волгоградцы взяли четыре медали на чемпионате России по плаваниюСмотреть фотографии
18:39
«Хорошие места разлетаются в момент»: где волгоградцы планируют отдохнуть на Новый годСмотреть фотографии
 