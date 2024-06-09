



В Советском районе Волгограда отремонтируют здание бывшего общежития чулочно-трикотажной фабрики. Как сообщает ИА «Высота 102», региональная комиссия по вопросам проведения капитального ремонта под председательством руководителя Облкомжкх Дмитрия Баранова утвердила решение о переносе сроков капитального ремонта злосчастного сооружения с 2040 на 2025 год.

- Предельная стоимость работ по капитальному ремонту крыши, инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения МКД № 36 на ул. Чебышева составляет 35,2 млн. рублей,— говорится в протоколе работы комиссии, с которым удалось ознакомиться журналистам.

При этом ещё на этапе подготовки документов для переноса сроков капитального ремонта власти исключили из перечня запрашиваемых работ ремонт фасада дважды горевшего экс-общежития, из-за чего специалисты не будут приводить в порядок пошедшие трещинами и в буквальном смысле расползающиеся по швам входные группы здания.

Кроме того, уже региональная комиссия также решила подправить список обновляемых коммуникаций. Ссылаясь на технические регламенты, эксперты приняли решение исключить из него повреждённые коррозией из-за многочисленных затоплений сети газоснабжения.





- Если честно, то мы и этому рады. У нас люди доведены до отчаяния. Каждый день молимся, чтобы не пошёл дождь, ведь даже малейшие осадки гарантированно обернутся подтоплением как минимум верхних этажей. А если пойдёт ливень — плавать будут все. И я говорю даже не о повреждении отделки комнат или имущества. Мы боимся сгореть заживо. Когда затапливает дом, на каждом этаже практически во всех помещениях начинает коротить проводку, — рассказала ИА «Высота 102» жительница дома Татьяна Текучева.

Ещё в 2015 году, когда после первого в доме пожара погибла пожилая женщина, прокуратура Советского района Волгограда признала, что инженерные сети МКД эксплуатируются в аварийном режиме и нуждаются в срочной замене. Для запуска процедуры капитального ремонта жильцами была оплачена независимая экспертиза здания, подтвердившая выводы надзорного органа.

Несмотря на это, решением региональной комиссии под формальным предлогом заявка была отклонена. На сегодняшний день, спустя девять лет, к теперь уже утверждённому на 2025 год капитальному ремонту, дом подходит с уничтоженными текущей крышей, многочисленными прорывами труб и короткими замыканиями помещениями общего пользования.





Вытравливание чёрной плесени и восстановление штукатурного и лакокрасочного покрытия в десятках жилых, умывальных, уборных комнат, а также душевых и кухнях не входит в капитальный ремонт.

Если с жилыми помещениями всё более-менее ясно, жильцам придётся самим устранять нанесённый им ущерб, то с общедомовыми помещениями всё сложнее. Собственники, даже если бы и захотели их отремонтировать, едва ли смогут потянуть замену штукатурного и лакокрасочного покрытия в масштабах всего дома. Не потянет эти работы и управляющая компания.





Кто приведёт в порядок повреждённые несвоевременным капитальным ремонтом помещения — вопрос нерешённый.

Более того, до конца неясно, насколько оправдан ремонт бывшего общежития, ведь, по результатам предварительного расследования СК России, объект непригоден для проживания. В конце 2023 — начале 2024 года следственные органы по поручению Александра Бастрыкина провели проверку многочисленных жалоб жильцов дома. По её итогам было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В июне 2024 года следователями будет организована новая независимая экспертиза дома, по итогам которой специалистам предстоит подтвердить или опровергнуть предварительные выводы следствия.

Отметим, по стечению обстоятельств перенос сроков капитального ремонта многоквартирного дома № 36 на ул. Чебышева произошёл сразу после возбуждения СК России уголовного дела.