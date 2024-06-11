Происшествия

«Это очень больно»: в Камышине выломали ограждение на Аллее Славы участников СВО

Происшествия 11.06.2024 17:56
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11.06.2024 17:56


На Аллее Славы в Камышине Волгоградской области, где покоятся погибшие участники специальной военной операции, выломали часть металлического ограждения, установленного по периметру участка. О случившемся V102.RU рассказала мама погибшего на СВО воина Светлана Ивченко.

- 5 июня мы поехали на кладбище, чтобы к поминальному дню моего сына Максима, а он погиб 7 июня, установить флаг России и флаг ВДВ. Так получилось, что поехали со строителями, которые благоустраивают Аллею Славы, чтобы показать им дорогу. Они едут на манипуляторе впереди, а мы за ними на машине. Подъезжаем уже и видим, как какой-то мужчина выламывает ограждение у могил, - вспоминает Светлана.

По ее словам, в этом мужчине они узнали сожителя женщины, чей сын также погиб в ходе СВО и покоится на этой Аллее Славы. Его могила находится рядом с могилой ее сына Максима Ивченко.


- Мой муж подошел к нему и спросил, зачем он так делает? Вежливо сказал, что так нельзя себя вести. В ответ раздались крики, мат сплошной. Я вызвала полицию, - рассказала жительница Камышина.

Полицейские оперативно прибыли на место происшествия и зафиксировали случившееся. В настоящее время, как пояснила женщина, по ее заявлению проводят проверку. В полиции матери погибшего участника СВО сказали, что вряд ли это будет квалифицировано как вандализм, так как могилы не пострадали.

- Но там, когда ломали ограждения, флаги были сброшены, а флаги - святое! - утверждает собеседница агентства. 


Светлана Ивченко рассказала, что инициатива обустроить Аллею Славы исходила от нее и родственники других мальчишек, похороненных здесь, эту идею поддерживали.

- Я рассказывала, как вижу эту территорию, что тут надо сделать. В прошлом году решили поставить ограждение, чтобы был порядок на территории кладбища. Многие поддержали. Нашелся благотворитель, который за свои средства все установил, кроме нескольких секций, как раз напротив захоронения Максимки и этого бойца, родственники которого оказались вдруг против, - говорит Светлана. - У меня сын-инвалид и мы сделали пандус, который аккуратный и никому не мешает, но он им тоже не нравится.


Согласно постановлению администрации Камышина, территория воинского участка предусматривает ограждение, посредством возведения металлической ограды высотой от 1 до 2 метров с возможностью устройства проходов и калиток. 

По словам Светланы, ограждение установлено законно и предусмотрено схемой участка. Никаких компромиссных предложений, например, о калитке в этом месте, где выломали ограждение, не поступало.

- Для меня не понятно, почему он так себя ведет и делит кладбищенскую землю. Там же наши мальчишки лежат! Это очень больно, - говорит Светлана.

Фото: Светланы Ивченко

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