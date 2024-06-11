Расследования

Суд отменил оправдательный приговор волгоградцу за распространение детской порнографии

Расследования 11.06.2024 09:33
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11.06.2024 09:33


Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре отменил оправдательный приговор 53-летнему жителю Волгограда, обвиняемого в распространении детской порнографии. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, дело направлено на новое рассмотрение в апелляционной инстанции в ином составе суда.

Фигурант уголовного дела первоначально был приговорен Красноармейским районным судом Волгограда к 4 годам лишения свободы, но потом наказание заменили на 4 года принудительных работ с удержанием из заработка 10% ежемесячно в доход государства без дополнительного наказания.

Прокуратура обжаловала приговор, посчитав его слишком мягким. Однако Волгоградский областной суд, с учетом позиции осужденного и его защитника, 1 марта текущего года оправдал подсудимого, признав за ним право на реабилитацию.   

Согласно материалам дела, мужчина в интернете обеспечил неограниченному кругу пользователей возможность просмотра файлов порнографического характера с изображениями несовершеннолетних лиц, в том числе не достигших 14-летнего возраста. Его осудили по двум статьям УК РФ: п.п. «а, г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних, с использованием сети Интернет, в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста),  п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ УК РФ (незаконное изготовление и оборот порнографических материалов с использованием сети Интернет).

Однако апелляционная инстанция отменила приговор, посчитав, что доказательств, свидетельствующих о виновности волгоградца, недостаточно. В свою очередь надзорное ведомство не согласилась с этим решением, указав, что произошло безосновательное освобождение лица от уголовной ответственности с учетом имеющейся доказательной базы в этом уголовном деле.

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