Житель Волгограда безжалостно зарезал соседа в подъезде дома на ул. Саушинской





В Красноармейском районе Волгограда следователи выясняют все обстоятельства жестокой расправы 28-летним мужчиной над 60-летним соседом. По данным СУ СКР, убийство было совершено сегодня, 10 июня, в подъезде жилого дома №32 на ул. Саушинской.

– При проведении следственных действий подозреваемый рассказал, что на фоне затяжного конфликта с 60-летним соседом он сначала избил его, а после нанес не менее трех ударов ножом в область шеи, – сообщили в управлении, – по данному факту следственным отделом по Красноармейскому району возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ – убийство.

Убийца задержан, в настоящее время следственные действия продолжаются.

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