Под Волгоградом погиб водитель улетевшего в кювет мотоцикла «Урал»





В Городищенском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием мотоциклиста. Как сообщает ИА «Высота 102», ночью водитель транспортного средства не справился с управлением и улетел в кювет.

- В 23:30 на 57 км подъезда от автодороги Р-22 Каспий «Качалино – Вертячий – Гумрак» 31-летний водитель, не имеющий права управления, управляя мотоциклом «Урал», не справился с управлением и совершил съезд на правую обочину с последующим опрокидыванием, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, очевидцы вызвали на место происшествия скорую помощь, однако прибывшие врачи вынуждены были лишь констатировать смерть пострадавшего.

Фото из архива ИА «Высота 102»