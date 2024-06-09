Спорт

Волгоградский «Ротор» проведет подготовку к матчу с «Новосибирском» на выезде

Спорт 09.06.2024 14:43
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09.06.2024 14:43


Волгоградский «Ротор» под руководством главного тренера Дениса Бояринцева после вчерашнего матча с «Уфой» в 18-ом туре Второй лиги группы «Золото», завершившегося со счетом 0:0, принял решение изменить план подготовки к первой стыковой встрече с «Новосибирском», которая состоится 12 июня в гостях, и сразу из столицы Башкортостана сине-голубые отправятся в Сибирь во вторник, сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».

Изначально планировалось, что волгоградская команда вернется домой и оттуда отправится на первую переходную игру за повышение в классе. Но из-за тяжелой логистики и малого времени до следующего матча «Ротор» решил поменять билеты на самолет и сразу не возвращаться. Волгоградский клуб начнет тренироваться на искусственном газоне уфимского стадиона, чтобы получше подготовиться к важнейшему матчу, который пройдет в непростых условиях для летнего периода - в новосибирском манеже. Вполне вероятно, что в ходе тренировочного процесса к данному поединку к команде присоединятся одни из ее лидеров — Юрий Завезен и Рамазан Гаджимурадов, пропускавшие встречу с «Уфой».

Спортивный обозреватель Иван Тюгаев

Фото: СК «Ротор» / vk.com

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