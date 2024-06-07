Экология

Чиновникам в регионе посоветовали установить видеослежку на незаконных свалках

Экология 07.06.2024 17:44
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07.06.2024 17:44

В Волгограде сегодня, 7 июня, на Совете руководителей представительных органов муниципальных образований при Волгоградской областной думе обсудили работу по созданию системы обращения с твердыми отходами, а также действия по ликвидации несанкционированных свалок.

По сведениям пресс-службы парламента, с докладом перед участниками выступил  глава облкомприроды Алексей Сивокоз. По его словам в Волгоградской области до 2030 года планируется строительство четырех площадок компостирования ТКО на базе действующих полигонов в трех городах – Волжском, Камышине и Урюпинске, а также в Светлоярском районе. Проектная мощность этих площадок составит от 55 до 200 тысяч тонн в год. Кроме того, в регионе предусмотрена модернизация действующих объектов обработки ТКО.

Кроме того, рассказал глава профильного комитета, в Волгоградской области для вовлечения вторичных ресурсов в производственный оборот и уменьшения доли захоронения отходов  продолжают внедрять раздельный сбор ТКО. 

С этой целью закуплено и установлено 1277 контейнеров. Планируется приобрести еще свыше 11 тысяч, что позволит полностью обеспечить потребность нашей области. При этом особое внимание следует уделить созданию и содержанию мест накопления ТКО. На заседании подчеркивалось, что данная работа относится к полномочиям органов местного самоуправления, – прозвучало на заседании Совета сегодня. 

Особняком в ряду прочих стоит проблема ликвидации незаконных свалок. В настоящее время, сообщил Сивокоз, решается вопрос по ликвидации восьми таких объектов в Городищенском, Светлоярском и Котельниковском районах, а также во Фролово, в Тракторозаводском, Ворошиловском и Красноармейском районах Волгограда. Подлежит ликвидации и шламонакопитель «Белое море» в Кировском районе областного центра. Проведение ликвидационных и рекультивационных мероприятий планируется в рамках федерального проекта «Генеральная уборка», который стартует в 2025 году.

В 2023 году в Волгоградской области было ликвидировано 196 несанкционированных свалок по итогам рейдов, проведенных профильными структурами. Задача на текущий год – ликвидировать не менее 89 свалок. В ходе заседания 7 июня представителям муниципалитетов рекомендовали усилить контроль над проблемными территориями.

Органам местного самоуправления рекомендовано на постоянной основе проводить аналогичные мероприятия. В местах, где систематически выявляются нарушения, установить аншлаги и таблички о недопустимости складирования мусора, оборудовать системы видеонаблюдения, – говорится в официальном релизе областной думы. 

Помощь в мониторинге ситуации и решении насущных проблем продолжат оказывать эковолонтеры и Экологический совет при Волгоградской областной думе.

Глава Экосовета, председатель  комитета по охране окружающей среды и природопользованию Волгоградской облдумы Ирина Соловьева подчеркнула в ходе заседания необходимость профилактической работы. Во всех муниципальных образованиях должна быть единая система контроля за состоянием окружающей среды, уверена парламентарий, ведь все механизмы и правовые документы для этого имеются.

Мы с вами должны следить не только за тем, чтобы на территориях поселений не образовывались стихийные свалки. Очень важно вести разъяснительную системную работу с гражданами, аграриями, предпринимательским сообществом, объяснять, в чем преимущества создающейся системы обращения с ТКО, какой положительный эффект она окажет как на создание благоприятной окружающей среды на территориях, где они проживают, так и на здоровье самих жителей. Нужно больше внимания уделять экологическому просвещению людей, менять их потребительское отношение к природе. Охрана окружающей среды - это работа всех органов власти. Именно своими действиями мы должны сберечь природу, как капитал нашей с вами страны, – сказала Ирина Соловьева.

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