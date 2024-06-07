У остановки в Волгограде утром сгорела иномарка: видео

В Краснооктябрьском районе Волгограда сегодня утром, 7 июня, у остановки «Больница Ильича» по неизвестной причине вспыхнула иномарка Daewoo Nexia.







В ГУ МЧС России по Волгоградской области пояснили, что сообщение о возгорании поступило в 07.23.





— По прибытию к месту подразделений 2-й пожарно-спасательной части установлено, что автомобиль горит по всей площади, — прокомментировали V102.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.





Как уточнили в спасательном ведомстве, возгорание ликвидировали в кратчайшие сроки в 07.34. Причину пожара установит экспертиза.

Напомним, в Волгограде во дворе жилого дома на Дар-горе выгорела «Лада Приора».

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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