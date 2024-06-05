Под Волгоградом 14-летний подросток утонул в обводнительном канале

В Светлоярском районе Волгоградской области выясняют обстоятельства гибели 14-летнего мальчика в водоеме. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, трагедия произошла 4 июня с 17 до 18 часов в селе Цаца.

По предварительным данным, мальчик вместе с друзьями 15 и 16 лет купался в обводнительном канале. В какой-то момент подросток начал тонуть. Его товарищи пытались ему помочь, но спасти не смогли.

По факту случившего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На место происшествия выезжал прокурор Светлоярского района Рустам Бектасов.

Фото: прокуратуры Волгоградской области