В Волгоградской области таможня изъяла крупную партию квадроциклов, массажных кресел и ТВ





В Волгоградской области сотрудники таможни задержали крупную партию квадроциклов, массажных кресел и современной мультимедийной техники. Как сообщает ИА «Высота 102», свыше 2,5 тыс. единиц товаров без документов транспортировались двумя фурами по одной из региональных трасс.

В грузовых отсеках находились светодиодные телевизоры диагональю от 32 до 75 дюймов, комплектующие к ним: пульты д/у, электроплаты, элементы питания и другие, а также акустические музыкальные колонки. Квадроциклы и массажные кресла с панелью управления перемещались в разобранном виде, — рассказали журналистам в пресс-службе Астраханского таможенного управления.

Отметим, на текущий момент товар изъят. Возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.21 КоАП РФ.

Фото: Астраханское таможенное управление