Вратарь «Ротора» Николай Нелюбов покинул команду





Спортивный клуб «Ротор» сегодня, 4 июня, сообщил о прекращении сотрудничества с вратарем Николаем Нелюбовым. По данным пресс-службы СК, у Нелюбова истек срок контракта.&

– Николай покидает клуб в связи с истечением срока контракта. Коля присоединился к нашей команде в июле 2022 года. Благодарим его за работу, самоотдачу и любовь к клубу! Желаем удачи Николаю в дальнейшей карьере! – говорится в официальном сообщении спортклуба.

Напомним, накануне на «Волгоград Арене» «Ротор» в матче 17-го тура Второй лиги группы Золото одержал победу над «Новосибирском» со счетом 1:0.

Фото: СК «Ротор» / VK.com