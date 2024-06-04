Спорт

Вратарь «Ротора» Николай Нелюбов покинул команду

Спорт 04.06.2024 16:46
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04.06.2024 16:46


Спортивный клуб «Ротор» сегодня, 4 июня, сообщил о прекращении сотрудничества с вратарем Николаем Нелюбовым. По данным пресс-службы СК, у Нелюбова истек срок контракта.&

Николай покидает клуб в связи с истечением срока контракта. Коля присоединился к нашей команде в июле 2022 года. Благодарим его за работу, самоотдачу и любовь к клубу! Желаем удачи Николаю в дальнейшей карьере! – говорится в официальном сообщении спортклуба. 

Напомним, накануне на «Волгоград Арене» «Ротор»  в матче 17-го тура Второй лиги группы Золото одержал победу над «Новосибирском» со счетом 1:0.  

Фото: СК «Ротор» / VK.com

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