В поле под Волгоградом механизатор нашел неопознанный объект

В Новоаннинском районе Волгоградской области в поселке Новосельском накануне обнаружили фрагменты неопознанного объекта.

— Механизатор обрабатывал пары в поле и наткнулся на обломки, — подтвердила информацию о происшествии глава администрации Панфиловского сельского поселения Ольга Бусенко. — Насколько мне известно, пострадавших и разрушений нет.

Telegram-канал «Новоаннинский сегодня» опубликовал фото фрагментов обломков. Авторы канала пояснили, что «НЛО, упал в поле, частично разрушился и сгорел».

Напомним, что 27 мая 2024 года в Еланском районе Волгоградской области обнаружили обломки неустановленного БПЛА.

Фото: «Новоаннинский сегодня» / t.me