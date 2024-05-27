Общество

Под Волгоградом в районе Рассветовского сельского поселения обнаружены обломки БПЛА

Общество 27.05.2024 16:15
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27.05.2024 16:15

27 мая в Еланском районе Волгоградской области обнаружены обломки неустановленного беспилотного летательного аппарата. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на местные власти, объект упал в районе Рассветовского сельского поселения.

- Обломки обнаружены в безлюдной местности, они находятся на расстоянии от населенных пунктов, повреждений имущества граждан и инфраструктуры не произошло, жертв нет. Все детали будут устранены в ближайшее время специалистами соответствующих ведомств, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале администрации Еланского района.

Отметим, ранее в северных районах Волгоградской области неоднократно отмечались случаи падения неустановленных беспилотников.

Фото их архива ИА «Высота 102»

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