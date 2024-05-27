Под Волгоградом в районе Рассветовского сельского поселения обнаружены обломки БПЛА

27 мая в Еланском районе Волгоградской области обнаружены обломки неустановленного беспилотного летательного аппарата. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на местные власти, объект упал в районе Рассветовского сельского поселения.
- Обломки обнаружены в безлюдной местности, они находятся на расстоянии от населенных пунктов, повреждений имущества граждан и инфраструктуры не произошло, жертв нет. Все детали будут устранены в ближайшее время специалистами соответствующих ведомств, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале администрации Еланского района.
Отметим, ранее в северных районах Волгоградской области неоднократно отмечались случаи падения неустановленных беспилотников.
Фото их архива ИА «Высота 102»