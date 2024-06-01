Сергей Миронов помолился в кафедральном соборе в Волгограде

Кафедральный собор святого благоверного князя Александра Невского в Волгограде посетил председатель партии «Справедливая Россия – Патриоты — За правду» Сергей Миронов. Как сообщили V102.RU в Волгоградской епархии, депутат Госдумы восхитился росписями собора и его историей.

Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор проводил гостя к раке с частицей мощей святого благоверного князя Александра Невского, а потом подарил политику на молитвенную память икону этого святого.

- Митрополит Феодор рассказал историю чудесного явления Богородицы со Спасителем на руках во время Сталинградской битвы. Помолившись у святого образа, политик поблагодарил архиерейский хор за красивое исполнение молитвенных песнопений, - рассказали в епархии.





Сергей Миронов также поднялся на колокольню собора, с которой открывается прекрасный вид на Волгоград.

Фото: Волгоградской епархии