Расследования

Главой Быковского района переизбран Александр Рычагов

Расследования 30.05.2024 15:48
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30.05.2024 15:48


В Волгоградской области сегодня, 30 мая, депутаты Быковской районной думы определись с руководителем района. Как сообщает ИА «Высота 102», в должности по итогам конкурсных процедур утвержден Александр Рычагов. Он приступит к обязанностям в пятницу, 31 мая. 

Напомним, что Александр Рычагов руководил Быковским районом на протяжении пяти лет – с 2019 года. 

Руководитель Быковского района является уроженцем Старополтавского района Волгоградской области. Здесь же он начинал свой трудовой путь. Позже перебрался в Быковский район, где устроился на должность заместителя главы администрации Быковского района.

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