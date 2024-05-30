Общество

Александр Бастрыкин взял на контроль расселение «аварийки» под Волгоградом

Общество 30.05.2024 14:42
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30.05.2024 14:42


Волгоградцы, проживающие в нечеловеческих условиях, вновь вынуждены были искать защиты у председателя СК России Александра Бастрыкина. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз в центральный следственный аппарат пришло обращение от жительницы бывшего общежития на территории посёлка Средняя Ахтуба.

– Здание, 1969 года постройки, признано непригодным для проживания в 2019 году из-за высокого процента износа конструкций, трещин в стенах, неисправности электропроводки, сырости и угрозы обрушения. Несмотря на это, строение не включено в ближайшую программу расселения собственников, сроки предоставления благоустроенных квартир не установлены. Обращения в администрацию результатов не принесли, граждане продолжают проживать в небезопасных условиях, – говорится в сообщении пресс-службы СК России.

Отметим, на текущий момент следствием проводится процессуальная проверка, на основании которой решится вопрос о возбуждении уголовного дела. Кроме того, по поручению Александра Бастрыкина работа следователей поставлена на контроль. Руководитель СУ СК России по Волгоградской области Дмитрий Буравцев должен доложить в центральный аппарат об итогах разбирательств.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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