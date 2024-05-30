Коробку с 60 пледами изъяли у прилетевшей из Дубая волгоградки

Коммерческую партию незадекларированных пледов привезла из Дубая жительница Волгограда. Как сообщили V102.RU в Астраханской таможне, женщину остановили при прохождении через «зеленый коридор» с коробкой весом более 21,5 кг.

Внутри были обнаружены 60 текстильных пледов, которые волгоградка пыталась ввезти под видом товаров для личного пользования, которые разрешают ввозить без декларирования.

Сотрудникам таможни нарушительница призналась, что купить покрывала ее попросили знакомые.





- Как пояснила жительница Волгограда, использование этих пледов планировалось посетителями одного из местных ресторанов на открытой веранде. Она утверждала, что не знала о необходимости декларирования и уплаты таможенных платежей, - рассказали сотрудники госоргана.

Пледы изъяты. Возбуждено административное производство по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф с конфискацией товара или без таковой.

Фото: Астраханской таможни ЮТУ