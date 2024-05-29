Происшествия

В Волжском очередной подросток на электросамокате попал под колеса автомобиля

Происшествия 29.05.2024 15:07
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29.05.2024 15:07


28 мая в Волжском произошло ДТП с участием элеткросамоката. Как сообщает ИА «Высота 102», подросток, управляющий СИМ, подрезал легковой автомобиль, пытаясь проскочить по пешеходному переходу. Момент столкновения запечатлела одна из камер уличного видеонаблюдения.

Происшествие случилось в 16:43 на пересечении бульвара Профсоюзов и проспекта Дружбы. Водитель легкового автомобиля пропустил пешеходов, переходивших проезжую часть, и продолжил движение. В этот момент на пешеходный переход на скорости вылетел электросамокат.

От удара об капот автомобиля подростка, управлявшего СИМ, отбросило в сторону. Однако, несмотря на столкновение, волжанин встал, поднял самокат и, как ни в чем не бывало, продолжил пешком переходить дорогу.

Судя по видеозаписи, водитель легковушки остановил подростка, отвел на обочину и несколько раз его осмотрел.

Фото и видео: POWERNET

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