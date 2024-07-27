Расследования

Жертв аферы на миллиард рублей ищет ГУ МВД среди волгоградцев

Расследования 27.07.2024 08:42
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27.07.2024 08:42


Полицейские просят откликнуться жертв финансовой аферы группы теневых банкиров во главе с пенсионеркой, задержанных в апреле 2024 года в Волгограде, сообщает V102.RU. 

— По предварительным подсчетам, с 2022 года по 2024 год злоумышленниками было незаконно получено кредитов путем обмана граждан на сумму порядка одного миллиарда рублей, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Следователи УМВД России по городу Волгограду просят граждан, заключивших договоры займа в кредитных организациях, воспользовавшихся «помощью» фигурантов, обратиться в следственные органы по номерам телефонов 8-960-892-05-51 (сотрудник следственного подразделения) или 02.

Напомним, ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что во главе группы стояла 68-летняя пенсионерка. По версии следствия, четверо ее знакомых искали граждан, которые хотели получить кредиты в банках. Злоумышленники помогали оформлять займы, но половину суммы забирали себе, обещая гасить задолженность перед кредитными организациями. 

Коллаж: ГУ МВД России по Волгоградской области

Видео: МВД России  

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