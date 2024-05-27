Ущерб водному миру на сумму 20 тысяч 350 рублей нанес рыбак в Калаче-на-Дону в Волгоградской области тем, что поймал рыбы больше суточной нормы. Как сообщили V102.RU в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства, мужчина занимался любительской рыбалкой на спиннинг на Верхнем Плёсе Цимлянского водохранилища в городе Калач-на-Дону.

- Выловил водные биологические ресурсы – жерех, в количестве 11 экземпляров, чем превысил суточную норму добычи на одного гражданина, разрешенную Правилами рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна. Своими действиями гражданин нарушил пункт 50.4 Правил рыболовства, - пояснили в управлении.

За нарушение Правил рыболовства (ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ) мужчине грозит штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой.