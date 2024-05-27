Родительские права многодетной матери из Краснооктябрьского района Волгограда, которая приняла участие в ток-шоу «Мужское/ Женское», могут ограничить. Такой вопрос инициирован после проверки, которая сегодня, 27 мая, провела специальная комиссия, сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Соседи сообщили на передаче, что женщина не следит за своими малолетними детьми и подвергает их жизни опасности, так как они содержаться в ужасающих условиях. Сегодня женщину и ее детей навестили заместитель прокурора Краснооктябрьского района совместно с начальником отдела опеки и попечительства районной администрации и ответственным секретарем комиссии по делам несовершеннолетних.

- Установлено, что в частном доме, где женщина проживает с двумя сыновьями 11-ти и 9-ти лет, а также 7-летней дочерью, не соблюдаются санитарные нормы. В жилом помещении грязь, зловонный запах, большое количество тараканов и мух. Дети имеют неухоженный внешний вид. В доме требуется ремонт и дезинсекция. По итогам проверки инициирован вопрос об ограничении женщины в родительских правах, - сообщила Черединина.





В ток-шоу прозвучало, что 42-летняя мать не смотрит за детьми. Они предоставлены сами себе.

На эту ситуацию, как сообщалось, обратил внимание председатель СК России Александр Бастрыкин и поручил организовать проверку по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей) и ст. 293 УК РФ (халатность) — в отношении органов опеки.

По данным СК РФ, семью взяли на контроль после публикации в Сети, в которой утверждалось, что жительница Волгограда ненадлежащим образом воспитывает трех малолетних детей, которые проживают с ней в частном доме в условиях антисанитарии.

Фото: прокуратуры Волгоградской области