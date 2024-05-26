Общество

Возмутившая Бастрыкина горе-мать оказалась в эфире у Гордона

Общество 26.05.2024 14:56
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26.05.2024 14:56

Многодетная мать из Волгограда, возмутившая главу СКР Александра Бастрыкина, приняла участие в ток-шоу Александра Гордона и Юлии Барановской «Мужское/ Женское». 

Со слов соседа Андрея Братченко, женщина не следит за своими малолетними детьми и подвергает их жизни опасности — мужчину возмутили ужасающие условия, в которых приходится существовать семье. 

— Мать детей Елена Рейтарова практически за ними не следит. Они реально предоставлены сами себе. По всей улице стекла бьют. Пластиковые игрушки во дворе подожгли и через забор. Чудом дом не сгорел, — утверждает волгоградец. — Трех детей в антисанитарии малолетних. Вообще у нее пять детей, он пришел из армии. в 21 году детей забирашли орагны опеки. — Вообще у нее пятеро детей. Но один уже взрослый, вернулся из армии. Второго забрал родной отец. С ней сейчас живет мужчина, но он к детям не имеет никакого отношения. У них там тараканы, крысы, мыши, мусор повсюду на участке. Обращения в инстанции не приносят результатов.

При этом многодетная мать отвергает все обвинения своего соседа и говорит, что старается соблюдать в доме порядок. 

На ситуацию обратил внимание председатель СК России Александр Бастрыкин и поручил организовать проверку по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей) и ст. 293 УК РФ (халатность) — в отношении органов опеки. 

Как уточнили информагентству в пресс-службе СК РФ, семью взяли на контроль после публикации в Сети ,в которой утверждалось, что жительница Волгограда  ненадлежащим образом воспитывает трех малолетних детей, которые проживают с ней в частном доме в условиях антисанитарии. 

— Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Волгоградской области Дмитрию Буравцову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах, — добавили в СКР. 

Напомним, ранее журналисты «Высоты 102» публиковали эксклюзивный материал о матери ребенка-маугли из Волгоградской области. Женщина призналась в самом страшном.

Видео: «Первый канал» 

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