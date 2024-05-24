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«Не выдать подлость за подвиг»: в Волгограде рассказали о зверствах оборотня-полицая из Керчи

Главное 24.05.2024 13:02
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24.05.2024 13:02


В Волгограде в преддверии 106-летия со дня образования УФСБ России по Волгоградской области прошел предпремьерный показ документального фильма «Ликвидация оборотня». Картина основана на рассекреченных материалах уголовного дела в отношении государственного изменника, который в Керчи в период Великой Отечественной войны примкнул к фашистам и уничтожал мирное население, в том числе евреев, а после — изменил свою биографию и осел в послевоенном Сталинграде под вымышленным именем, имея за собой больше 1800 загубленных душ.  

Тем не менее, спустя 13 лет возмездие настигло предателя и садиста. Сотрудники госбезопасности провели титаническую работу, чтобы распутать клубок из преступлений и воздать должное коллаборационисту. Съемки фильма проходили, в том числе в Крыму, на месте зверств фашистов, где в печально известном противотанковом рву у поселка Багерово под Керчью расстреляли 7000 человек.  

Фильм представляет собой ретроспективу с точным воспроизведением всех событий тех лет, включая допросы и следственные действия. Неоценимую помощь в подготовке картины оказали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. 


В здании бывшего кинотеатра «Победа», где после масштабной реконструкции обрел свой дом кукольный театр, в одном зрительном зале оказались высокопоставленные силовики, ветераны органов госбезопасности, студенты профильных учебных заведений. Руководство силового блока региона, в лице начальника областного ПУ ФСБ России полковника Вадима Синицына, начальника регионального ГУ МВД России генерал-лейтенанта Дмитрия Вельможко, начальника регуправления Росгвардии генерал-майора полиции Юрия Тупикова, высоко оценило проделанную документалистами работу.

Начальник УФСБ России по Волгоградской области генерал-лейтенант Александр Ларин после просмотра выступил с приветственным словом и наградил всех причастных к съемкам: 

— Если мы не будем это показывать, если мы не будем такие вещи искать, находить и вытаскивать на белый свет, то кроме нас это не сделает никто. К сожалению, та история, которая послужила основой для этого фильма в нынешнее время имеет свое продолжение. Такие подонки и сегодня присутствовали на территории России, откуда они отправились на противоположную сторону, где с оружием в руках теперь воюют против наших солдат, наших близких, кто находится в зоне проведения специальной военной операции. Именно о них говорил Владимир Владимирович, когда ставил перед правоохранительными органами, перед всеми службами определенную четкую задачу по их уничтожению. И поэтому эта картина еще более близка, еще более нужна. Она послужит четким сигналом, что ни одно такое преступление не останется безнаказанным, все будут найдены и у каждого будет один определенный понятный конец. 


Своими впечатлениями от просмотра документального фильма поделился ветеран регионального главка УФСБ, полковник запаса Виктор Барышников: 

— В картине показан поистине титанический труд сотрудников органов госбезопасности, которые в итоге показывают закономерный результат — ни один изменник не избежит по времени своего наказания. Авторы фильма, по моему мнению, справились со своей задачей на пять с плюсом. Считаю, что мы просто обязаны показывать такие истории, саму суть иезуитских действий предателей. Чтобы историческую правду не могли извратить и выдать подлость за подвиг. 

Премьера документальной ленты для волгоградских зрителей состоится 27 мая в 18.00 в эфире областного телевидения. А 2 июня картину покажут для жителей Крымского полуострова. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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