Расследования

Гражданин Узбекистана в Волгограде пытался подкупить полицейского

Расследования 23.05.2024 08:53
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23.05.2024 08:53


Сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции пресекли попытку дачи взятки полицейскому 49-летним гражданином Узбекистана. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, иностранец временно проживал на территории России без разрешения на трудовую деятельность. Ему грозила административная ответственность. Но мужчина попытался избежать этих неприятностей и в итоге заработал уголовную статью, предложив полицейскому взятку за то, чтобы он закрыл глаза на выявленное нарушение.
Офицер предупредил мужчину о том, что такие действия являются уголовно наказуемым деянием и сообщил о коррупционном предложении вышестоящему руководству. Однако это не остановило иностранца. При передаче денег взяткодатель был задержан.
Теперь он может лишиться свободы сроком на 1 год. 

Фото ГУ МВД по Волгоградской области
 

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