«Легкая сигаретная дымка»: редкий недуг Мойа-мойа нашли у двоих волгоградцев

В Волгограде врачи спасли двоих мужчин с уникальной болезнью, характерной для жителей Японии и других азиатских стран, сообщает V102.RU.

Речь идет о заболевании Мойа-мойа, что в переводе с японского означает «клубок дыма». В России описаны лишь немногочисленные случаи.

— Заболевание характеризует утолщение стенок артерий, питающих кровью головной мозг. Часто проявляется в виде грозного осложнения, развитием инсульта у взрослых и детей, — прокомментировали информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Также у больных отмечают сильные головные боли, нарушения зрения и речи, снижение умственной активности и ко всему прочему — онемение конечностей.





Часто недуг принимают за синусит, отит, мигрень или другие воспалительные процессы в области головы и шеи. Основной критерий, по которому выставляют правильный диагноз — наличие «легкой сигаретной дымки» на ангиограмме головного мозга.

— Сразу два случая мойа-мойа диагностировали в Волгоградском кардиоцентре у мужчин в возрасте 30-ти и 40-ка лет. У пациентов выявили двустороннее поражение артерий, питающих головной мозг (окклюзия внутренних сонных артерий). В анамнезе были перенесенные нарушения мозгового кровообращения, — добавили в облздраве.





В обоих случаях нейрохирурги сначала восстановили кровоток с одной стороны. Уникальность операции заключалась в применении комбинированного метода хирургического вмешательства. Врачи формировали соединение между внутримозговой и внемозговой артериями с последующей фиксацией мышцы головы к поверхности мозга.

Благодаря этому были созданы условия для формирования новых сосудов мозга. Послеоперационный период пациенты прошли без осложнений. Сейчас волгоградцы проходят курс реабилитации, а вскоре окажутся на коррекции кровотока с другой стороны.

В кардиоцентре редкие и сложные болезни диагностируют благодаря сочетанию команды профессионалов и оснащенности новейшим оборудованием. Каждый год в стенах центра проводят более 600 нейрохирургических и свыше 3000 сердечно-сосудистых операций.

Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области