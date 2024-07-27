Граффити с изображением известной во всем мире скульптуры «Родина мать зовет!» обнаружил в Южной Америке депутат от Волгоградской области Алексей Волоцков, сообщает V102.RU.

— По заданию руководства страны и поручению Госдумы с рабочей поездкой направляюсь в дружественную страну на другом континенте, — загадочно написал в своем аккаунте политик.

Позже Волоцков пояснил, что находится в Каракасе — столице Венесуэлы — где пройдут рабочие встречи с руководством дружественной республики и продемонстрировал мурал в честь 80-летия победы советских войск в Сталинградской битве, созданный на одной из центральных улиц.

Напомним, граффити, посвященное 80-й годовщине победы под Сталинградом, было открыто представителями посольства России в Венесуэле и властей Каракаса. Автором выступил популярный муралист Сесар Мата. Мурал символизирует стойкость борцов с немецким фашизмом.

Видео: Алексей Волоцков / t.me