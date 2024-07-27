В Волжском из-за Дня города перекроют движение транспорта

В Волжском Волгоградской области завтра, 28 июля, введут частичное перекрытие улиц, сообщает V102.RU.

— В заключение праздничной недели в городе ограничат движение транспорта на участках, расположенных вблизи мест проведения торжеств, — пояснили информагентству в мэрии города-спутника.

Местные власти уточняют, что перекрытия будут действовать в период с 14.00 до 23.00 по улице Зорге в границах улиц Комсомольской и Циолковского, с 14.00 до 23.00 на площади Комсомольской, с 07.00 до 23.00 на въезде в парк «Волжский» (первый съезд направо с проспекта Ленина после дома № 88) и с 15.00 до 23.00 на въезде к парковке у гостиницы «Ахтуба».

Также в горадмине напомнили, что по завершении праздничных мероприятий жителям организуют дополнительные автобусные рейсы.

— В 22.10-22.15 от площади Ленина и от ДК «ВГС» направятся автобусы № 2у и № 14. Для этих целей автоколонна выведет на маршруты 16 единиц подвижного состава, — добавили в городской администрации.

Напомним, на этой неделе в Волжском организованы торжества по случаю 70-летию со дня основания города. В воскресенье волжан удивят иммерсивным спектаклем, который будут транслировать на установленных на улицах экранах. Перед этим над парком «Волжский» пролетит самолет с тысячами поздравительных листовок.

Фото: архив ИА «Высота 102»