Общество

Волгоградский футбол заставит чиновников ввести спецрежим

Общество 27.07.2024 12:21
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27.07.2024 12:21


В понедельник, 29 июля, на «Волгоград Арене» состоится встреча «Ротора» и «Арсенала» из Тулы. В этот день общественный транспорт переведут на особый режим работы. 

— На период проведения встречи с 20.30 и до 22.15 усилят опорные маршруты общественного транспорта, следующие по Первой продольной. Троллейбусы, автобусы и электробусы расставят под накопление на ближайших к стадиону остановках, — заявили V102.RU в мэрии города-героя. 

Уточняется, что с 22.00 до 23.00 троллейбусы маршрутов №№ 8а, 9 и 10а буду следовать через остановку «Стадион «Волгоград Арена» на юг и север города с сокращенным интервалом. Также дополнительно у остановки «Стадион «Волгоград Арена» в сторону «ЦПКиО» под накопление разместят два электробуса, следующие оп мере заполнения в Кировский район. 

У остановки «Мамаев курган» в сторону Краснооктябрьского района под накопление оставят два троллейбуса № 9 и четыре автобуса под номером № 0 (следует по Первой продольной). Эти составы развезут пассажиров до остановки «Улица Грамши».

Напомним, в Волгограде дополнительные электрички развезут футбольных болельщиков по домам. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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