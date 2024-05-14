Опубликовано видео последствий схода вагонов под Волгоградом







Появилось видео последствий ночного происшествия, случившегося сегодня, 14 мая, на станции Котлубань под Волгоградом. Как сообщает V102.RU, на кадрах видны сошедшие с рельс вагоны и цистерны, а также вывалившиеся на пути бревна и металлолом.



Напомним, по предварительным данным, причиной схода 9 вагонов грузового состава в Городищенском района могла стать атака БПЛА, в результате чего загорелись две цистерны с топливом. Сообщение о происшествии поступило в МЧС около двух часов ночи. Пожар, который вспыхнул на месте схода вагонов, тушили почти два часа.



Из-за случившегося были задержаны два поезда, однако в настоящее время движение восстановлено по одному пути.

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