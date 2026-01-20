В Волгограде ищут людей с отрицательным резус-фактором





Волгоградский областной центр крови нуждается в донорской крови с отрицательным резус-фактором. По данным центра, в регионе наблюдается нехватка крови групп A (II) Rh- и AB (IV) Rh-.

Кроме того, в онлайн-сервисе «Донорский светофор» желтым цветом отмечены группы (I) Rh- и B (III) Rh-. Остальные группы крови с положительным резус-фактором отмечены в сервисе зеленым цветом.

В связи с этим в медучреждении просят жителей оказать помощь и пополнить банк крови в регионе. Сделать это можно и в обычные дни, и в ходе специальных акций. Так, 21 марта доноров приглашают на акцию «Отдавая кровь регулярно», 16 мая – на «Живая кровь», 1 августа – «Суббота доноров» и 17 октября – «Я спасаю жизнь».

Изображение создано при помощи ИИ