В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в ВолгоградеИА «Высота 102» получило благодарность от администрации президента РФНовую схему оплаты проезда в автобусах Волжский-Волгоград ввели с 1 января: цены и нюансы

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

«Порой все это превращается в язычество»: волгоградский священник – о смывании грехов, фото из купелей и откровенных купальниках

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

 В России предложили увеличить время работы детсадов
В России  предложили увеличить график работы детских садов до 20:00. С такой инициативой выступила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья...
 Силовики вывезли на допрос в Ростов главу села Целина и районных чиновников
Из села Целина Ростовской области сотрудники ОМОН вывезли на допрос в Ростов главу района Оксану Косенко. Как сообщает Привет-Ростов, чиновницу и других сотрудников администрации доставили на допрос в ГСУ донского...
В Волгограде ищут людей с отрицательным резус-фактором

20.01.2026 17:23
20.01.2026 17:23


Волгоградский областной центр крови нуждается в донорской крови с отрицательным резус-фактором. По данным центра, в регионе наблюдается нехватка крови групп A (II) Rh- и AB (IV) Rh-.

Кроме того, в онлайн-сервисе «Донорский светофор» желтым цветом отмечены группы (I) Rh- и B (III) Rh-. Остальные группы крови с положительным резус-фактором отмечены в сервисе зеленым цветом. 

В связи с этим в медучреждении просят жителей оказать помощь и пополнить банк крови в регионе. Сделать это можно и в обычные дни, и в ходе специальных акций. Так, 21 марта доноров приглашают на акцию «Отдавая кровь регулярно», 16 мая – на «Живая кровь», 1 августа – «Суббота доноров» и 17 октября – «Я спасаю жизнь». 

20:31
В Волгограде любитель рептилий попал на удочку аферистов
20:06
Волгоградцам назвали минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
19:57
25786 жителей Волгоградской окунулись в купелях на Крещение
19:31
Фонд капремонта заплатил горе-подрядчику 145 млн: суд расторг 9 контрактов
19:23
В Волжском пенсионеру грозит 3 года колонии за продажу банковской карты
19:02
Бонус для многодетных: волгоградцам засчитают все отпуска по уходу за детьми до 1,5 лет
18:05
Юные футболисты Роман Литенко и Егор Кычанов подписали контракты с «Ротором-2»
17:41
Александр Павленко вошёл в тренерский штаб «Ротора»
17:16
В Котельниково спортивный новый год открылся «Рождественским кубком-2026»
17:09
«В квартирах 11 градусов»: отопление пропало в двухэтажках хутора Медведев под Волгоградом
17:05
Замминистра обороны России исполнил мечту волгоградского школьника
16:51
В Волгограде восстановлено газоснабжение Спартановки
16:43
В Волгограде ищут подрядчика на капремонт колледжа за 123 млн рублей
15:12
«Постараемся запустить к вечеру»: в Волгограде лихач на авто оставил Спартановку без газа
14:52
Волгоградские врачи спасли 19-летнюю девушку с редкой патологией сосудов
14:32
1,6 млрд рублей выделили волгоградским учителям за классное руководство
13:00
Психбольницу в Ложках после убийства пациентом санитара возглавил Игорь Кондратьев
12:58
Волгоградцам пришло время отчитаться о доходах: кому, как и в какой срок
12:48
Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта в Волгограде
12:46
Волгоградская дачница фиктивно приютила пятерых иностранцев
12:26
В Волгоградской области отменена пятичасовая угроза атаки БПЛА
12:11
В Волгограде поставлена точка в деле о взятке в кофейных стаканах
11:37
Волгоградец отсудил 2,1 миллиона у двух клиник за неудачную пластику
11:32
Росводресурсы до 10 февраля продлили режим пропуска вод Волжской ГЭС
11:19
В Волгограде послевоенный дом треснул после капремонта
10:48
Авиасообщение с Москвой нарушено из-за ограничений в волгоградском аэропорту
10:30
Под Ростовом спасли лебедя, охранявшего погибшую возлюбленную
10:25
«Всё, ушёл под лёд»: под Волгоградом на Крещение утонул 41-летний мужчина
10:19
Грузовик снес барьерное ограждение и столб в поселке под Волгоградом
09:55
В Волгограде нарушено движение трамваев №№5, 7, 10 и 12
 