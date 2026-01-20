



Волгоградскую область включили в список регионов, доступных для туристов благодаря лояльной ценовой политике в туристической сфере. По данным облэкономразвития, она расположилась на седьмой строчке в ТОП-регионов по данному показателю. Исследование составили аналитики сервиса бронирования Tvil.ru на основании анализа стоимости проживания, транспортной доступности и среднего чека на туристические услуги в январе.

Напомним, в декабре Волгоградская область заняла 17-ю строчку в «Индексе туристической привлекательности регионов России», а по итогам ноября вошла в десятку наиболее востребованных направлений для спонтанных путешествий.



В 2025 году Волгоградскую область посетили порядка 2,1 млн человек — это на 10% больше, чем годом ранее.





