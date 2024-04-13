Общество

На волгоградском стенде на ВДНХ отметился Герой России из космоса

Общество 13.04.2024 17:18
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13.04.2024 17:18


На международной выставке-форуме «Россия» в Москве на ВДНХ у стенда Волгоградской области прошла встреча с космонавтом-испытателем Дмитрием Петелиным, сообщает V102.RU. 



— Встреча с участником экспедиции МКС-68 в рамках стартовавшей в 2023 году масштабной акции «Космос Победы» собрала аншлаг. Сегодня Дмитрий Петелин передал флаг Волгоградской области — символ региона провел на орбите более полугода. Также космонавт, которому накануне указом Президента РФ присвоено звание Героя России пообщался с посетителями выставки и провел автограф-сессию, — рассказали информагентству в администрации региона. 



Отметим, что проект «Космос Победы» Фонда социальных проектов «Наследие» стартовал в год 80-летия Сталинградской победы. Полет космической ракеты-носителя с изображением на борту монумента «Родина-мать зовет!», детскими рисунками и флагом области стал частью торжественных мероприятий к юбилейной дате.

Напомним, выставку «Россия» посетили уже 10 миллионов человек. Среди участников мероприятия делегации от 89 регионов страны, в том числе и от Волгоградского региона. Форум в Москве открылся 4 ноября 2023 года в День народного единства. 

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