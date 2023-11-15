В Москве продолжает свою работу международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ. Среди участников — делегации от 89 регионов страны, в том числе и от Волгоградской области. Журналисты V102.RU поговорили с непосредственными очевидцами — российскими чемпионами — о внутренней «кухне» выставки. К слову, у волгоградского стенда остановился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





Пятикратный рекордсмен мира, чемпион Олимпийских игр в Атланте Алексей Петров признался, что выставку такого масштаба он еще не встречал.

— Меня зацепила грандиозность. Чтобы каждый регион представлял свои достижения — такое впервые. Мимо стенда нашего региона пройти просто невозможно — на входе висит карта со всеми локациями и на ней «Родина-мать», перепутать ни с чем невозможно. Ну и сама копия знаменитой скульптуры непосредственно на экспозиции никого не оставляет равнодушным, все сразу останавливаются и просят сделать фото, — говорит чемпион. — Ведущие у нас не стоят на месте. Проводят интересные викторины про историю Волгограда. Спрашивают, из чего сделана «Родина-мать», сколько она в высоту и так далее. Людям нравится. У нас, похоже, что самый большой интерактивный экран, на котором показывают ролики про нашу область — горчичное масло, метротрам, музей-панорама.

Алексей Петров отметил, что ему, как и многим посетителям выставки, понравилась идея с очками дополненной реальности.

— Ощущения, как будто на квадрокоптере летаешь над Волгой, над нашим городом-героем. Честно, лично мне было даже немного страшно. Очень реалистично все происходит, — говорит спортсмен.

Тяжелоатлет уточнил, что стенд привлек и довольно статусных посетителей выставки, среди которых оказался пресс-секретарь президента России.





— Подходил Дмитрий Песков, интересовался, — вспоминает волгоградец. — Заметили и главу Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.

Петров рассказал, что на стенде Волгоградской области есть свои «фишки».

— Мы фотографируемся с желающими и тут же печатаем снимки на память. Показываем свои медали. От людей отбоя нет. Бывало такое, что просто не успевали печатать, такие были очереди, — говорит атлет. — У нас «живой» стенд, ведущие постоянно что-то придумывают, рассказывают, помогают с интерактивами. Я заметил, что существенно проигрывают те, кто просто сидит и у кого нет никаких активностей.

Олимпийский чемпион не мог не упомянуть о соседних стендах.

— Напротив нас Калмыкия, слева Астрахань. Если честно, то астраханцы не особо меня впечатлили. Есть у них фигурка верблюда, дети фотографируются, но так, чтобы прям поразило, такого я пока не заметил, — поделился Алексей Петров. — Калмыки интересно подошли к процессу. На второй день выставки устроили небольшой концерт в национальных костюмах, с музыкальными инструментами и танцами. Было на что посмотреть.





Многократный победитель и призер чемпионатов мира, Европы и России среди глухих спортсменов волгоградец Алексей Савостин также отметил, что наибольшей популярностью у посетителей выставки пользуются виртуальные экскурсии по Волгограду.

— Это что-то с чем-то. Получается, ты надеваешь эти очки, по ощущениям — как будто на самолете летишь мимо «танцующего» моста, стадиона «Волгоград Арена», шлюза ВДСК, статуи Ленина, бронекатера БК-31, набережной. Обозрение на 360 градусов, — рассказывает легкоатлет. — Еще очень крутые виртуальные велопрогулки. Есть на выбор четыре маршрута, они небольшие, но ты реально должен крутить педали, иначе велосипед остановится — тренируешься и смотришь. Два в одном. Локации от верхней террасы набережной до Нулевой продольной, амфитеатра, бронекатера и ЦПКиО, где можно спокойно проехаться до колеса обозрения. Рядом есть раскраска огромная, тебе дают восковой мелок — закрашиваешь, например, планетарий, оставляешь пожелания, передаешь приветы. За день холст полностью покрывается надписями, его меняют на новый.

Чемпиону также импонирует, что многочисленные туристические группы останавливаются именно у стенда Волгоградского региона.

— Гиды их водят, рассказывают детально, потом естественно все фотографируются с копией «Родины-матери» — это наша визитная карточка. Внутри стенда размещен большой сенсорный экран, на котором показаны топ-10 достопримечательностей нашего города, в том числе музеи, стадион, главная высота России, — говорит Алексей Савостин. — У нас на стенде четыре-пять сотрудников я постоянно видел. Они все время что-то делали, подсказывали, помогали, провожали к интерактивным площадкам.





Волгоградец уточняет, что экспозиции регионов расположены на выставке по округам.

— Мне лично понравился наш стенд. Все абсолютно по-разному подходят к оформлению, нельзя сказать, что кто-то на кого-то похож. Хотя меня лично не особо привлек экспозиция Краснодара. Мне показалось, что как-то все скупо выглядит. Были и такие, что сразу становилось скучно, даже не хотелось подходить.

Спортсмен подметил, что больше всего людей посещают выставку в выходные дни.

— С пятницы по воскресенье вообще аншлаг. Самые «пустые» дни это понедельник и вторник. Да и вообще будние дни по сравнению с выходными, конечно, проигрывают. Но, похоже, что все наверстывается именно в уик-энды, — рассуждает Савостин.

Напомним, что ключевой темой волгоградского стенда на выставке «Россия», открывшейся в День народного единства, стала великая река Волга, объединяющая прошлое, настоящее и будущее региона. В центре экспозиции — масштабная копия скульптуры «Родина-мать зовет!», на которую проецируется видеоинсталляция «Свет Великой Победы». Одним из первых экспозицию посетил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Регион презентует на своей площадке пять тематических блоков, объединенных темой «Реки времени». В ноябре стенд станет «Точкой притяжения». Главная цель — привлечение новых туристов в область.

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