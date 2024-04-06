Выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетили 10 млн человек

Предыдущую миллионную отметку выставка преодолела 20 марта — девятимиллионным посетителем стал юный Андрей Баторов родом из Бурятии. Восьмимиллионным посетителем 6 марта стал четырнадцатилетний Вадим Лейзер из Тюмени. 22 февраля выставку посетил семимиллионный гость — им стал Алексей Максимов из города Волжский Волгоградской области. 4 февраля на выставке встретили шестимиллионного посетителя Дмитрия Ершова из Москвы.
Пятимиллионный гость побывал на ВДНХ 17 января — в этот день сюда приехала с мамой и папой семилетняя жительница города Катайска Курганской области Полина Дмитриева. В новогодние праздники, 5 января, на выставку пришла четырехмиллионная посетительница Дарья Молодцова из Тулы. Трехмиллионным гостем стал барнаулец Алексей Козырев. А двухмиллионным - Марат Сабитов из Казани. Светлана Сулейманова из Пензы стала миллионной гостьей. А 8 ноября на выставке побывал семилетний ростовчанин Матвей с мамой, оказавшийся полумиллионным посетителем.
Юбилейные гости получают подарки и сертификаты на путешествия от АНО «Дирекция Выставки Достижений Россия» и партнеров. Некоторые из них уже успели вернуться из туристических поездок. Так, Алексей Козырев с супругой побывали на космодроме Восточный, где увидели в том числе и успешный запуск ракеты «Союз-2.1б». А Марат Сабитов с женой посетили Саяно-Шушенскую ГЭС — самую мощную электростанцию России. Матвей с родителями привезли немало новых впечатлений из поездки в Санкт-Петербург, включившую в себя посещение самых разных достопримечательностей Северной столицы.