Общество

Выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетили 10 млн человек

Общество 06.04.2024 20:35
0
06.04.2024 20:35


Международную выставку-форум "Россия" 6 апреля посетил юбилейный, десятимиллионный гость: им стал Константин Панфилов из Ярославля. Как сообщили V102.RU организаторы, Константин с супругой получили от АНО «Дирекция Выставки Достижений Россия» и Госкорпорации «Росатом» сертификат на путешествие в Мурманск с посещением первого в мире судна с ядерной энергетической установкой — атомного ледокола «Ленин» и одного из универсальных атомных ледоколов ФГУП «Атомфлот». Помимо этого, в ходе поездки они познакомятся со знаменитой Кольской атомной электрической станцией. Раньше семья никогда не была на русском Севере.
Также для юбилейного посетителя проведут обзорный тур по Мурманску и организуют экскурсию в село Териберка. Организаторы поездки предоставят юбилейному гостю и его жене проживание, а также оплатят проезд из Ярославля.
Предыдущую миллионную отметку выставка преодолела 20 марта — девятимиллионным посетителем стал юный Андрей Баторов родом из Бурятии. Восьмимиллионным посетителем 6 марта стал четырнадцатилетний Вадим Лейзер из Тюмени. 22 февраля выставку посетил семимиллионный гость — им стал Алексей Максимов из города Волжский Волгоградской области. 4 февраля на выставке встретили шестимиллионного посетителя Дмитрия Ершова из Москвы.
Пятимиллионный гость побывал на ВДНХ  17 января — в этот день сюда приехала с мамой и папой семилетняя жительница города Катайска Курганской области Полина Дмитриева. В новогодние праздники, 5 января, на выставку пришла четырехмиллионная посетительница Дарья Молодцова из Тулы. Трехмиллионным гостем стал барнаулец Алексей Козырев. А двухмиллионным -  Марат Сабитов из Казани. Светлана Сулейманова из Пензы стала миллионной гостьей. А 8 ноября на выставке побывал семилетний ростовчанин Матвей с мамой, оказавшийся полумиллионным посетителем.
Юбилейные гости получают подарки и сертификаты на путешествия от АНО «Дирекция Выставки Достижений Россия» и партнеров. Некоторые из них уже успели вернуться из туристических поездок. Так, Алексей Козырев с супругой побывали на космодроме Восточный, где увидели в том числе и успешный запуск ракеты «Союз-2.1б». А Марат Сабитов с женой посетили Саяно-Шушенскую ГЭС — самую мощную электростанцию России. Матвей с родителями привезли немало новых впечатлений из поездки в Санкт-Петербург, включившую в себя посещение самых разных достопримечательностей Северной столицы.
Международная выставка-форум  — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ с 4 ноября до 8 июля.
Напомним, на ВДНХ функционирует также экспозиция Волгоградской области.



Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
06.04.2024 17:04
Общество 06.04.2024 17:04
Комментарии

0
Далее
Общество
06.04.2024 15:20
Общество 06.04.2024 15:20
Комментарии

0
Далее
Общество
06.04.2024 13:15
Общество 06.04.2024 13:15
Комментарии

0
Далее
Общество
06.04.2024 10:01
Общество 06.04.2024 10:01
Комментарии

0
Далее
Общество
06.04.2024 09:41
Общество 06.04.2024 09:41
Комментарии

0
Далее
Общество
06.04.2024 08:23
Общество 06.04.2024 08:23
Комментарии

0
Далее
Общество
05.04.2024 21:23
Общество 05.04.2024 21:23
Комментарии

0
Далее
Общество
05.04.2024 20:25
Общество 05.04.2024 20:25
Комментарии

0
Далее
Общество
05.04.2024 19:44
Общество 05.04.2024 19:44
Комментарии

0
Далее
Общество
05.04.2024 19:26
Общество 05.04.2024 19:26
Комментарии

0
Далее
Общество
05.04.2024 19:04
Общество 05.04.2024 19:04
Комментарии

0
Далее
Общество
05.04.2024 18:01
Общество 05.04.2024 18:01
Комментарии

0
Далее
Общество
05.04.2024 15:35
Общество 05.04.2024 15:35
Комментарии

0
Далее
Общество
05.04.2024 15:29
Общество 05.04.2024 15:29
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.04.2024 14:50 Реклама
Общество 05.04.2024 14:50 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:35
Выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетили 10 млн человекСмотреть фотографии
20:06
Побьются за бронзу: «Динамо-Синара» уступило ЦСКА путевку в финал Кубка РоссииСмотреть фотографии
19:20
В пойме под Волгоградом тушат крупный пожарСмотреть фотографии
18:58
«Змей Горыныч проснулся»: в Волгоградской области под окнами домов заработал скандальный АБЗСмотреть фотографии
18:09
В Волгоград экстренно перевезли двух селян с отравлением угарным газомСмотреть фотографии
17:04
В Котово в третий раз ремонтируют «криминальную» дорогуСмотреть фотографии
16:09
Полугодовалая девочка скончалась в многодетной семье в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:20
В Волгоградской области проиндексировали учительские оклады от 2 до 12%Смотреть фотографии
14:27
Задержан глава Елани Волгоградской области Александр ГугучкинСмотреть фотографии
13:59
В Камышине трое детей надышались угарным газомСмотреть фотографии
13:15
В центре Волгограда перекрыли движение из-за провалаСмотреть фотографии
12:49
«Собирают руками»: в поле под Волгоградом паводок принес тонны рыбыСмотреть фотографии
12:42
Волгоградца, оскорбившего участников СВО, объявили в розыскСмотреть фотографии
11:42
Бастрыкин поручил возбудить дело по массовой аварии под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:09
«Динамо-Синара» 6 апреля проведет важный матч в полуфинале Кубка РоссииСмотреть фотографии
10:48
«Он даже с передовой звонил»: участник СВО с красной татуировкой пропал в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:01
В Волгоград прибыл поезд с туристами из Москвы и СамарыСмотреть фотографии
09:41
Имущества на миллиард: санаторий у озера Эльтон распродают по частямСмотреть фотографии
08:58
Теперь заживем? Росстат обрадовал волгоградцев ростом средней зарплаты до 51661 рубляСмотреть фотографии
08:23
Погода на 6 апреля рассказала о будущем урожае в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:32
Бывший главный тренер «Ротора» остался без работы в ПольшеСмотреть фотографии
21:23
Ретро-матч «Победа» в Волгограде признан событием года по версии «РБ»Смотреть фотографии
20:54
Волгоградцев озадачило скопление машин экстренных служб у здания ДЮЦаСмотреть фотографии
20:25
Медик поневоле? Бывший фельдшер рассказала о трудовом рабстве в Урюпинской ЦРБСмотреть фотографии
19:44
До 5 лет тюрьмы: под Волгоградом задержаны браконьеры с 94-килограммовым уловомСмотреть фотографии
19:26
Из Волгоградской области массово выдворяют мигрантовСмотреть фотографии
19:04
«Тут уже дело принципа»: изгнанный из Котово подрядчик ремонта ветхого водовода готов дойти до СКСмотреть фотографииCмотреть видео
18:49
В Камышине произошло массовое ДТП с участием маршруткиСмотреть фотографии
18:30
Последнего задержанного за избиение волгоградца в автобусе отправили в СИЗОСмотреть фотографии
18:19
СК: теракт в «Крокусе» планировали в годовщину СВО из УкраиныСмотреть фотографииCмотреть видео
 