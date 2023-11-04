Общество

«Река времени»: в Москве с высоты птичьего полета увидят Волгоградскую область

Общество 04.11.2023 11:11
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04.11.2023 11:11


В Москве на выставке «Россия» сегодня, 4 ноября, в День народного единства открылся международный форум. Как сообщает V102.RU, любой желающий сможет совершить виртуальную экскурсию по Волгограду и увидеть регион с высоты птичьего полета. 

Площадь стенда региона составляет более 100 квадратных метров. Сегодня форум планирует посетить губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.


Ключевой темой волгоградского стенда стала великая река, объединяющая прошлое, настоящее и будущее региона. Посетители выставки на фасадном гибком 3D-экране размером 13 на 5 метров смогут увидеть разнообразие ландшафтов Волгоградского региона, речные просторы, знаковые места города-героя Волгограда, его современную инфраструктуру, обновленные парки и скверы, а также набережную.  

В центре экспозиции — масштабная копия скульптуры «Родина-мать зовет!», на которую проецируется видеоинсталляция «Свет Великой Победы». Высота представленного монумента составляет 3,5 метра. Для удобства организованы интерактивные панели. Любой желающий сможет больше узнать об истории, экономике, культуре, традициях и богатой природе Волгоградской области. 


Прогуляться по Волгограду предлагают при помощи VR-очков. Также можно совершить виртуальную велопрогулку по Центральной набережной, освоив специальный тренажер. Только сегодня в 14.00 на волгоградском стенде будет раздавать автографы олимпийский чемпион по гребле на каноэ Максим Опалев. Волгоградец с удовольствием пообщается с гостями вставки. 

Также сегодня на ВДНХ открыли ярмарку регионов России. Волгоградские умельцы представят авторские куклы, украшения, керамику, аксессуары из козьего пуха и другие изделия. Не обойдется и без лакомств. Никто не уйдет без арбузных леденцов, клубничной пастилы, меда и пряников. Выставка-форум «Россия» будет работать до 12 апреля 2024 года. Вход совершенно бесплатный. За это время Волгоградский регион презентует на своей площадке пять тематических блоков, объединенных темой «Реки времени». 


Так, в ноябре стенд станет «Точкой притяжения». Главная цель — привлечение новых туристов в регион. В декабре гости выставки узнают больше об экономике, промышленности и сельском хозяйстве Волгоградской области. В январе в центре внимания окажутся люди — ведь именно пассионарии работают на благо региона и развивают его. 

Февральский блок под названием «Свет Великой Победы» посвящен героическому подвигу Сталинграда, сохранению исторического наследия и преемственности поколений. А уже весной на экспозиции представят «Сокровища волгоградской земли» — от природных богатств до достижений во всех отраслях.


Напомним, что на форум «Россия» заявились делегации от 89 регионов страны, а также федеральные министерства и ведомства, нацкорпорации, общественные организации и представители зарубежных стран. На выставке пройдут «Дни регионов». Волгоградская область представит свои достижения 12 декабря — в День Конституции России.


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