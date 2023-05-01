В Волгоградской области синоптики прогнозируют на этой неделе дожди с грозами и похолодание. Как сообщает ИА «Высота 102», местами температура упадет до +2 °С.

— Завтра, 2 мая, в регионе вероятны местами кратковременные дожди с грозами при северо-западном ветре 7-12 м/с. Ночью за окном +7...+12 °С, местами до +3 °С, днем +15...+20 °С, на северо-западе области +8...+13 °С, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре.

В среду, 3 мая, по области ночные температуры могут упасть до +2 °С. Местами также пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западного направления с порывами до 12-14 м/с. Днем воздух прогреется до +15...+20 °С, в отдельных западных районах столбики термометров покажут +10...+15 °С.

— В Волгограде, завтра, 2 мая, ночью пройдет небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. В ночной период в городе +10...+12 °С, после обеда +17...+19 °С, — добавили волгоградские прогнозисты.

В среду, 3 мая, в областном центре обещают кратковременный дождь и северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью составит +7...+9 °С, в дневные часы +16...+18 °С.

Согласно данным сервиса Gismeteo, с 1 по 7 мая в городе-герое установится облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь ожидается в субботу. Ночные температуры не будут превышать +13 °С, днем столбики термометров покажут в среднем +18...+20 °С. Самым теплым днем на неделе окажется четверг — в дневные часы воздух прогреется до +23 °С. Самым холодным прогнозируют воскресенье. Дневная температура составит всего +16 °С, ночью до +10 °С.

Сегодня, 1 мая, в Волгограде кратковременный дождь с грозой при западном ветре с порывами до 15-20 м/с. Днем в городе на Волге +18...+20 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»