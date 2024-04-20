Волгоградским курам запретили нести золотые яйца перед Пасхой

Производителей яиц предупредили о сдерживании ценовой политики в отношении популярного продукта. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на ФАС РФ.
- Учитывая возможное увеличение спроса на куриные яйца в связи с предстоящей Пасхой, антимонопольное ведомство обращает внимание участников рынка на необходимость сдерживания цен на социально значимые продукты в интересах потребителей и соблюдения принципов ответственного ценообразования
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В случае снижения себестоимости этой продукции ФАС РФ рекомандовала производителям предусмотреть соответствующее изменение ценовой политики и соблюдать запрет на необоснованное повышение цен. А торговые сети получили предложение в случае снижения отпускных цен поставщиками яйца куриного транслировать его конечным потребителям.
В ФАС РФ констатировали, что предпринятые меры по контролю за ценообразованием на яйца привели к удешевлению этого продукта питания в первом квартале 2024 года.
В Волгоградской области по последним статистическим данным средняя стоимость десятка яиц составила 118,3 рубля. Это на 0,4% меньше, чем было на предыдущей неделе.