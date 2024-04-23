Происшествия

Житель Волгоградской области получил страшные ожоги при взрыве самогонного аппарата

Происшествия 23.04.2024 09:04
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23.04.2024 09:04


В Волгоградской области 61-летний  мужчина был доставлен в больницу с ожогами почти всей поверхности туловища в результате несчастного случая, произошедшего в его доме. По информации экстренных служб, в жилище пострадавшего произошел взрыв. 

Как уточняют источники ИА «Высота 102», помощь мужчине потребовалась в минувшие выходные. 

Насколько известно, в доме мужчины взорвался самогонный аппарат. Состояние пострадавшего крайне тяжелое – на момент госпитализации у него диагностировали ожоги 80% тела, – передают в экстренных службах. 

Известно, что мужчина проживает в поселке Линево Жирновского района. 

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