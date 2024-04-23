



В Волгоградской области 61-летний мужчина был доставлен в больницу с ожогами почти всей поверхности туловища в результате несчастного случая, произошедшего в его доме. По информации экстренных служб, в жилище пострадавшего произошел взрыв.

Как уточняют источники ИА «Высота 102», помощь мужчине потребовалась в минувшие выходные.

– Насколько известно, в доме мужчины взорвался самогонный аппарат. Состояние пострадавшего крайне тяжелое – на момент госпитализации у него диагностировали ожоги 80% тела, – передают в экстренных службах.

Известно, что мужчина проживает в поселке Линево Жирновского района.