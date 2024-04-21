Общество

Из-за разлива Волги затапливает пойму у Светлого Яра в Волгоградской области

Общество 21.04.2024 10:07
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21.04.2024 10:07


В Волгоградской области идет разлив Волги и Дона, в результате чего происходит затопление поймы у двух населенных пунктов. Об этом, как передает V102.RU, сообщает Росгидромет.

Так, превышена отметка поймы у населенного пункта Светлый Яр из-за разлива Волги. Также на контроле находится ситуация с разливом Дона вблизи станицы Новогригорьевская в Иловлинском районе.

Опасности для населения данное неблагоприятное явление пока не представляет, так как превышения уровня воды до критических отметок здесь не ожидается.

Напомним, что Волжская ГЭС начала сброс воды в рамках весеннего половодья для обводнения Волго-Ахтубинской поймы. 

Ранее также сообщалось о разливе рек Иловля и Медведица в Волгоградской области, но в обновленных данных мониторинга Росгидромета уже эти реки не указаны.

В администрации региона отмечали, что паводковая ситуация в Волгоградской области стабильная и контролируемая.

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