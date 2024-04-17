Прощай, рыбалка: на Волжской ГЭС открыли водосливную плотину

На Волжской ГЭС сегодня, 17 апреля, открыли водосливную плотину для специального весеннего попуска воды в низовья Волги. Как сообщили V102.RU в пресс-службе организации, в настоящее время пропуск воды осуществляется через турбины ГЭС и водосливную плотину.

С сегодняшнего дня расходы воды через Волгоградский гидроузел увеличились до 16000±500 м³/с. Далее они будут каждый день прирастать по 2000 м³/c, а к 22 апреля 2024 года выйдут на максимально установленные расходы 26000±500 м³/c – так называемую сельскохозяйственную полку, необходимую для обводнения Волго-Ахтубинской поймы. В таком режиме Волжская ГЭС будет работать по 27 апреля включительно.



Дальнейший режим работы Волгоградского гидроузла будет определен Федеральным агентством водных ресурсов в зависимости от складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановки на основании рекомендаций Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.



В пресс-службе Волжской ГЭС отметили, что в период прохождения весеннего половодья организован ежедневный осмотр гидротехнических сооружений, контроль изменений гидрометеорологической обстановки, круглосуточное дежурство ответственных сотрудников.



- Все гидротехническое оборудование ГЭС находится в рабочем состоянии и полностью готово к пропуску большой воды, - заверили в организации.



Между тем, жители Волжского и других населенных пунктов Волго-Ахтубинской поймы уже ощутили приход большой воды. Например, в Ленинском районе понтонный мост, соединяющий село Заплавное и поселок 8-го марта, из-за прилива воды постоянно дополняется секциями для обеспечения проезда по сооружению. Крайне затруднительна в настоящее время и рыбалка удочками из-за усилившегося течения реки Ахтуба.

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