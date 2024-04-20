В Волгограде пенсионерка и школьница покалечились в автобусах

Происшествия 20.04.2024 13:04
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20.04.2024 13:04
Две волгоградки получили травмы в общественном транспорте. Как сообщили v102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, одно из происшествий случилось в Советском районе в 8-16 ч. накануне, 19 апреля. 48-летний водитель автобуса «Волгабас» затормозил, из-за чего в салоне упала 62-летняя пассажирка. В Краснооктябрьском районе Волгограда в аналогичную ситуацию попала 13-летняя девочка. Автобусом, который двигался по ул. Маршала Еременко, управлял 40-летний мужчина.Пенсионерку и школьницу госпитализировали с травмами.
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