Происшествия

Медсестра из Волгограда перевела мошенникам более 6 млн рублей

Происшествия 19.04.2024 12:01
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19.04.2024 12:01


Жительница Волгограда перевела мошенникам более 6 миллионов рублей. Как рассказали V102.RU в региональном главке МВД, медсестре из Тракторозаводского района по классической схеме поступил звонок от лжеработника банка. 

Неизвестный сообщил о том, что в системе банка отобразились попытки оформления на женщину кредитов и списания денег со счетов. Чтобы отменить операции и сохранить сбережения, звонивший убедил волгоградку перевести крупную сумму на так называемый безопасный счет. Потерпевшая так и поступила – через банкоматы перевела свои личные сбережения в общей сумме 6,2 млн рублей. 

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личности преступника.

В полиции в очередной раз обращаются к жителям региона с просьбой не реагировать на подобные звонки. 

- Не спешите следовать указаниям, прекратите разговор, позвоните в ваш банк и узнайте информацию о ваших счетах, - предупредили волгоградцев в ведомстве. 

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