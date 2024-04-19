Медсестра из Волгограда перевела мошенникам более 6 млн рублей





Жительница Волгограда перевела мошенникам более 6 миллионов рублей. Как рассказали V102.RU в региональном главке МВД, медсестре из Тракторозаводского района по классической схеме поступил звонок от лжеработника банка.

Неизвестный сообщил о том, что в системе банка отобразились попытки оформления на женщину кредитов и списания денег со счетов. Чтобы отменить операции и сохранить сбережения, звонивший убедил волгоградку перевести крупную сумму на так называемый безопасный счет. Потерпевшая так и поступила – через банкоматы перевела свои личные сбережения в общей сумме 6,2 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личности преступника.

В полиции в очередной раз обращаются к жителям региона с просьбой не реагировать на подобные звонки.

- Не спешите следовать указаниям, прекратите разговор, позвоните в ваш банк и узнайте информацию о ваших счетах, - предупредили волгоградцев в ведомстве.