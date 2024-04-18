Под Волгоградом поймали браконьера за вылов сетью трех рыбин

До двух лет лишения свободы грозит 51-летнему жителю Волгоградской области, который рыбачил браконьерским способом. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, нарушителя поймали в Среднеахтубинском районе в 2 км от хутора Госпитомник.

Установлено, что на озере мужчина ловил рыбу на резиновой лодке и использовал сеть длиной 70 метров, что запрещено. У задержанного изъяты орудия лова и вся добытая им рыба.

Сумма причиненного ущерба устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная с применением способов массового истребления водных биологических ресурсов). Максимальное наказание по этой статье - до 2 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области