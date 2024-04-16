Под Волгоградом обвалился потолок отремонтированной поликлиники





В поликлинике №2 городской больницы №2 Волжского Волгоградской области в коридоре обвалились плиты подвесного потолка. Как рассказали V102.RU волжане, происшествие случилось в медучреждении, расположенном на улице Мира,41, которое, к слову, было недавно капитально отремонтировано.

В поликлинике №2 городской больницы №2 Волжского Волгоградской области в коридоре обвалились плиты подвесного потолка. Как рассказали V102.RU волжане, происшествие случилось в медучреждении, расположенном на улице Мира,41, которое, к слову, было недавно капитально отремонтировано.





- Прием пациентов ведется в штатном режиме. Посетителей и медработников в помещении в тот момент не было. В настоящее время вход в поликлинику осуществляется через женскую консультацию, - прокомментировали в органе власти.



Между тем, согласно данным сайта госзаказов, капремонт в поликлинике №2 был закончен в конце 2023 года. Работы по обновлению медучреждения обошлись областному бюджету в 87 миллионов рублей. Подрядчиком капремонта являлось ООО «Свет-Лайн». Между тем, согласно данным сайта госзаказов, капремонт в поликлинике №2 был закончен в конце 2023 года. Работы по обновлению медучреждения обошлись областному бюджету в 87 миллионов рублей. Подрядчиком капремонта являлось ООО «Свет-Лайн».

Фото Жесть Волжского VK.com

В комитете здравоохранения Волгоградской области информагентству пояснили, что ситуация не повлияла на работу медицинской организации.Здесь также добавили, что администрацией больницы принимаются все меры по исправлению ситуации.