Под Волгоградом обвалился потолок отремонтированной поликлиники

Происшествия 16.04.2024 15:33
0
16.04.2024 15:33
В поликлинике №2 городской больницы №2 Волжского Волгоградской области в коридоре обвалились плиты подвесного потолка. Как рассказали V102.RU волжане, происшествие случилось в медучреждении, расположенном на улице Мира,41, которое, к слову, было недавно капитально отремонтировано.В комитете здравоохранения Волгоградской области информагентству пояснили, что ситуация не повлияла на работу медицинской организации.
- Прием пациентов ведется в штатном режиме. Посетителей и медработников в помещении в тот момент не было. В настоящее время вход в поликлинику осуществляется через женскую консультацию, - прокомментировали в органе власти.Здесь также добавили, что администрацией больницы принимаются все меры по исправлению ситуации.
Между тем, согласно данным сайта госзаказов, капремонт в поликлинике №2 был закончен в конце 2023 года. Работы по обновлению медучреждения обошлись областному бюджету в 87 миллионов рублей. Подрядчиком капремонта являлось ООО «Свет-Лайн».
Фото Жесть Волжского VK.com
Волгоградец на отдыхе утонул вместе с автомобилем «Лада Гранта»16.04.2024 14:53
Происшествия 16.04.2024 14:53
В Волгограде массовое ДТП со скорой попало на видео16.04.2024 13:47
Происшествия 16.04.2024 13:47
В Волгограде водитель иномарки на остановке протаранил автобус16.04.2024 11:00
Происшествия 16.04.2024 11:00
Волгоградцы сняли на видео обрушившуюся часть ТЦ «Арбуз молл»16.04.2024 10:07
Происшествия 16.04.2024 10:07
14-летний мотоциклист умер в больнице спустя неделю после ДТП под Волгоградом16.04.2024 09:32
Происшествия 16.04.2024 09:32
В поле в Волгоградской области упал летающий объект16.04.2024 08:56
Происшествия 16.04.2024 08:56
Пьянки круглый год: жилец маргинальной квартиры спикировал с балкона на капот иномарки в Волгограде15.04.2024 21:52
Происшествия 15.04.2024 21:52
Бастрыкин запросил доклад по расследованию нападения собак на краснослободских мальчишек15.04.2024 13:32
Происшествия 15.04.2024 13:32
В Волжском «заминировали» школу №915.04.2024 12:58
Происшествия 15.04.2024 12:58
Под Волгоградом в массовом ДТП с фурой погиб один человек и двое ранены15.04.2024 11:19
Происшествия 15.04.2024 11:19
Под Волгоградом водитель Audi насмерть переехал упавшего на дороге пенсионера15.04.2024 10:47
Происшествия 15.04.2024 10:47
В Волгограде тело женщины нашли в кирпичном доме после пожара15.04.2024 10:38
Происшествия 15.04.2024 10:38
В Волгограде на Спартановке пассажирский автобус протаранил легковушку14.04.2024 20:47
Происшествия 14.04.2024 20:47
Жителю Городища грозит 15-летний срок за убийство пенсионера14.04.2024 16:36
Происшествия 14.04.2024 16:36
В центре Волгограда водитель Kia Ceed врезался в дорожных рабочих14.04.2024 10:59
Происшествия 14.04.2024 10:59