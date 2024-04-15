Выбросившего с 10-го этажа соседского кота живодера осудят в Волжском





В Волжском Волгоградской области осудят 33-летнего ранее судимого местного жителя за убийство в порыве гнева соседского кота. Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, волжанину за содеянное грозит до трех лет лишения свободы.

Установлено, что утром 5 марта пьяный мужчина увидел в своей квартире чужого кота и это его разозлило. Он схватил питомца и выбросил с балкона 10-го этажа. Умирающего кота обнаружила работница парикмахерской в этом же доме и сообщила хозяйке. Спасти животное не удалось.

- Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Волжского посчитала собранные дознанием доказательства достаточными для утверждения обвинения, - сообщили в прокуратуре Волгоградской области. - Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье районного судебного участка № 74.

Свою вину обвиняемый признал полностью.

Фото из архива V102.RU