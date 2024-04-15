В Волгограде тело женщины нашли в кирпичном доме после пожара

Спасатели обнаружили мертвой 38-летнюю жительницу Красноармейского района Волгограда после тушения пожара в доме на четырех хозяев. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании в одной из квартир кирпичного дома поступило в оперативные службы накануне в 22.25. Горели домашние вещи на площади 26 кв.м.

Пожарные расчеты справились с огнем за 25 минут. Тело погибшей было найдено после того, как огонь был потушен.

Причину возгорания предстоит установить сотрудникам испытательной пожарной лаборатории.

Фото из архива V102.RU