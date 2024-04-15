Спорт

Главного тренера «Ротора» разочаровала ничья с «Чайкой»

Спорт 15.04.2024 08:26
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15.04.2024 08:26


Главные тренеры «Ротора» и «Чайки» Сергей Попков и Дмитрий Пятибратов на послематчевой пресс-конференции накануне, 14 апреля,  подвели итоги встречи, которая завершилась вничью — 0:0. Наставник клуба из Ростовской области отметил, что его подопечные имели все шансы взять три очка в принципиальном сражении, сообщает V102.RU.
- Впечатления прекрасные. Давно мы не играли при таком количестве болельщиков. Последний раз это было в Воронеже. Такие славные традиции футбольных городов. Я получил удовольствие от сегодняшней игры, несмотря на осадочек от результата. На мой взгляд, мы были чуть поострее. При счете 0:0 у «Чайки» имелся убийственный момент. Поединок шел до забитого мяча. Я доволен игрой своей команды. «Ротор» - организованная команда, мы с ней встречались на сборах. Прекрасный подбор футболистов, тренерский штаб и феноменальная поддержка болельщиков. Все в плюс. Результат расстроил, но мало команд, которые будут приезжать сюда, смогут претендовать на победу. Для нас ничья - терпимый результат, но хотелось бы большего. «Ротор» понравился. Они играли в комбинационный футбол. Думаю что немного мешало поле обоим коллективам. Желаю сопернику, также как и нам, развиваться и добиваться побед, потому что в таком фантастическом городе должна быть команда уровня Премьер-лиги,  — поделился Дмитрий Пятибратов.
 

Сергей Попков, в свою очередь,  остался разочарован ничьей.
- Равная игра, очень много борьбы. Нам не хватило креатива в атаке, особенно во втором тайме. Совсем мало мы создали и соперник тоже не позволил это сделать. Недаром, что они без поражений идут. Тяжело их вскрывать, у «Чайки» острые выпады имелись.  К сожалению, равная игра и результат для нас отрицательный, - отметил наставник сине-голубых.
Также специалист рассказал более детально об игровой форме Руслана Болова, вышедшего на замену
- Совсем было бы хорошо, если он свой момент реализовал. Нападающий тем и славен, что он голы забивает. Ждем от форвардов и фланговых игроков результативных действий, — поделился главный тренер «Ротора».
В заключение Попков поведал о состоянии здоровья травмированного полузащитника Юрия Завезена.
 - Он пока индивидуально тренируется. Был небольшой надрыв. Доктор скажет, когда можно будет его запускать уже в общую группу, - прокомментировал данную ситуацию рулевой «Ротора».
В следующем туре «Ротор» и «Чайка» 20 апреля сыграют на выезде. Волгоградцы отправятся в Новосибирск на встречу с местным одноименным клубом, который сейчас единолично лидирует в группе «Золото», а песчанокопцы в Москве проведут встречу с «Родиной-2».
Фото СК «Ротор» VK.com и ФК «Чайка» VK.com

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